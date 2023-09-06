Офіційно закрито 280 автобусних маршрутів з України до Польщі та росії

16:06 08 серпня Київ, Україна

Хто їздив до Польщі на автобусі, напевно, стикався часом з несумлінними перевізниками. На маршрутах найчастіше курсують приватні автобуси, що не відповідають комфорту. Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, міністерство розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень, і першим стало впорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.

В Україні закрили 280 міжнародних автобусних маршрутів у напрямку Польщі та росії. Серед закритих у рамках реформування:

маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі – 118;

маршрути, що ведуть у рф - 140;

маршрути до Польщі, заяви про закриття яких подали перевізники – 22.

Перший крок - це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію з перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами", - сказав заступник міністра Сергій Деркач.

Повідомляється, що після верифікації маршрутів до Польщі відбудеться впорядкування маршрутів, що ведуть до інших країн, при цьому особливу увагу міністерство приділить маршрутам, що проходять через тимчасово окуповані території, а тому не можуть діяти повноцінно або взагалі не діють. У такому разі перевізник повинен звернутися до міністерства із заявою про скасування маршруту або внесення змін до нього.

Раніше повідомлялося, що Литва розглядає можливість припинення автобусного сполучення з білоруссю.