Офіційно закрито 280 автобусних маршрутів з України до Польщі та росії

Хто їздив до Польщі на автобусі, напевно, стикався часом з несумлінними перевізниками. На маршрутах найчастіше курсують приватні автобуси, що не відповідають комфорту. Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, міністерство розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень, і першим стало впорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.
В Україні закрили 280 міжнародних автобусних маршрутів у напрямку Польщі та росії. Серед закритих у рамках реформування:
- маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі – 118;
- маршрути, що ведуть у рф - 140;
- маршрути до Польщі, заяви про закриття яких подали перевізники – 22.
Повідомляється, що після верифікації маршрутів до Польщі відбудеться впорядкування маршрутів, що ведуть до інших країн, при цьому особливу увагу міністерство приділить маршрутам, що проходять через тимчасово окуповані території, а тому не можуть діяти повноцінно або взагалі не діють. У такому разі перевізник повинен звернутися до міністерства із заявою про скасування маршруту або внесення змін до нього.
Раніше повідомлялося, що Литва розглядає можливість припинення автобусного сполучення з білоруссю.
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