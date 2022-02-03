Схвалено стратегію боротьби з організованою злочинністю

18:40 16 вересень Київ, Україна

На засіданні уряду була прийнята Стратегія боротьби з організованою злочинністю, реалізовувати її будуть в три етапи протягом п'яти років.

Боротьба буде організована в три етапи:

Перший етап - оцінка загроз тяжких злочинів і оргзлочинності.

Другий етап - визначення обмеженої кількості стратегічних цілей і розробка планових заходів.

Третій етап - виконання комплексних планових заходів.

Стратегія спонсоруватиметься з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел, а також на підставі оптимальних рішень, які повинні враховувати практику країн-членів Європейського Союзу.

Очікується, що реалізація стратегії дозволить знизити рівень оргзлочинності в Україні, підвищить довіру населення до влади, створить необхідні умови для надходження іноземних інвестицій в економіку країни.