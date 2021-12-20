Одну з картин серії "Водяні лілії" Клода Моне продали на аукціоні Sotheby's за 4 хвилини

Картину Клода Моне "Coin du bassin aux nymphéas"/"Ставок з водяними ліліями" викупили за 50,8 млн доларів на торгах менш ніж за чотири хвилини.
Відомо, що французький художник писав свої "Лілії" у своєму саду в Живерні, де він жив останнім часом. Одна з них, «Ставок з водяними ліліями», яка 17 листопада пішла з молотка на торгах Sotheby's, була написана в 1918 році. Це пізній шедевр художника.
Художник-імпресіоніст Оскар Клод Моне, один із засновників напряму імпресіонізм, народився у Франції, в Парижі 14.11.1840 року та до останніх років життя (5.12.1926 року) проживав у Живерні.
«Водні лілії» — це цикл картин художника, в якому він написав понад 200 картин. Техніка виконання здійснювалася олією. «Ставок з водяними ліліями» також написана технікою олійного живопису в 1918 році. Ця робота належить до пізнього періоду.
Картина «Ставок з водяними ліліями» з'явилася на аукціоні вперше майже за 25 років і була продана за 4 хвилини, де торг за картину на аукціоні Sotheby's злетів до 50,8 млн доларів.
Картини Клода Моне дуже цінуються, їхня вартість на аукціонах може перевищувати десятки та сотні мільйонів доларів.
Шедеври Клода Моне зазвичай зберігаються в музеях та галереях і нечасто виставляються на аукціонах. Так, у 2015 році картина Моне "Водяні лілії" пішла з молотка за 54 мільйони доларів, а у 2019 році чудова картина "Снопи сіна" була продана більш ніж за 110 мільйонів доларів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі