Одну з картин серії "Водяні лілії" Клода Моне продали на аукціоні Sotheby's за 4 хвилини

Картину Клода Моне "Coin du bassin aux nymphéas"/"Ставок з водяними ліліями" викупили за 50,8 млн доларів на торгах менш ніж за чотири хвилини.

Відомо, що французький художник писав свої "Лілії" у своєму саду в Живерні, де він жив останнім часом. Одна з них, «Ставок з водяними ліліями», яка 17 листопада пішла з молотка на торгах Sotheby's, була написана в 1918 році. Це пізній шедевр художника.

Художник-імпресіоніст Оскар Клод Моне, один із засновників напряму імпресіонізм, народився у Франції, в Парижі 14.11.1840 року та до останніх років життя (5.12.1926 року) проживав у Живерні.