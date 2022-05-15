Якось Євробачення прийме у себе український Маріуполь, - Зеленський

Одразу після оголошення перемоги України в Євробаченні президент Володимир Зеленський у ніч на неділю, 15 травня, привітав український гурт Kalush Orchestra та всіх українців з перемогою на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022. Відповідне повідомлення оприлюднено у його Telegram-каналі.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, Україна зробить усе, щоб одного разу учасників та гостей Євробачення приймав український Маріуполь – вільний, мирний, відбудований.

"Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всіх, хто віддав за нас свої голоси! Упевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!” – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками голосування журі та глядачів, гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania набрав 631 бал, посівши перше місце в турнірній таблиці фіналістів Євробачення-2022.

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