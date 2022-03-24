Одяг для покійниць і труни Louis Vuitton - в столиці пройшла виставка сучасної похоронної культури

14:20 27 червня Київ, Україна

26 червня в столиці завершилася дводенна міжнародна виставка сучасної похоронної культури RIP EXPO. В Україні цей захід пройшов вперше.

Про це повідомляють hromadske і "Країна".

Виставка відкрилася з дефіле, де моделі в імпровізованих гробах демонстрували стильний жіночий одяг для покійниць. Серед експонатів на виставці були труни в стилі аніме, з логотипами Louis Vuitton.

Серед оригінальних експонатів були діаманти, вирощені з пороху або волосся померлого, які родичі замовляють, щоб носити в пам'ять про близьку людину.



