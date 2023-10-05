Одеський театр опери та балету виступив в афінському амфітеатрі: вистава "Дон Кіхот"

15:03 05 жовтня Київ, Україна

Одеський національний академічний театр опери та балету продемонстрував свою майстерність на сцені афінського амфітеатру Одеона Ірода Античного.



Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.



Виставу, що відбулася 2 жовтня, представив балет Л. Мінкусу "Дон Кіхот", акомпанований оркестром Одеської опери під керівництвом заслуженого артиста України Ігоря Чернецького. Захід виявився надзвичайно успішним.



У залі афінського амфітеатру були присутні посол України в Греції Сергій Шутенко та представники дипломатичних місій 16 країн, що діють у Греції.



Міністерство культури та інформаційної політики України висловило вдячність артистам театру опери та балету за їхній значний внесок у популяризацію української культури за кордоном та побажало їм подальших успіхів, сподіваючись на їхні подальші творчі перемоги на сценах Європи.