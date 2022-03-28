Одеський кінофестиваль: урочиста церемонія закриття відбудеться біля одеського порту на Потьомкінських сходах

11:19 01 липня Київ, Україна

Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), який запланований з 14 по 21 серпня, вперше за 12 років свого існування церемонію закриття проведе на Потьомкінських сходах.



Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

Таким чином кожен охочий зможе наживо побачити вручення нагород лауреатам Національного конкурсу. Зокрема, тут будуть нагороджувати переможців у наступних номінаціях: гран-прі фестивалю Золотий Дюк за результатами глядацького голосування; Кращий український повнометражний фільм; Краща режисерська робота; Краща акторська робота; Кращий український короткометражний фільм.

«12-й Одеський міжнародний кінофестиваль сфокусований на українському кіно, а, отже, переможців цього року визначатимуть саме в Національному конкурсі. Тому для нас було важливо розділити цю урочисту подію з глядачами, які стануть свідками тріумфу українського кінематографа. Напередодні святкування 30-річчя незалежності країни кожен охочий зможе переконатися, що українське кіно не просто існує, а зростає, розвивається і перемагає», - зазначила виконавча директорка кінофестивалю Анна Мачух.

Фільмом-закриттям 12-го ОМКФ стане стрічка Малюк Чарлі Чапліна, якій цього року виповнюється 100 років. Показ фільму відбудеться в завершальний день фестивалю 21 серпня на Потьомкінських сходах. Безкоштовний показ буде супроводжувати Одеський симфонічний оркестр.



Нагадаємо, в попередні роки під час кінопоказів на Потьомкінських сходах в рамках ОМКФ глядачі дивилися стрічки з класики німого кіно: Вогні великого міста Чарлі Чапліна, Шантаж Альфреда Хічкока, Метрополіс Фріца Ланга, Шерлок Холмс Артура Бертелета, Safety last! з Гарольдом Ллойдом в головній ролі, Броненосець Потьомкін Сергія Ейзенштейна, Схід Фрідріха Вільгельма Мурнау, Дамська щастя Жюльєна Дювів'є, Людина з кіноапаратом Дзиги Вертова і інші.