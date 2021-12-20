Одеські пляжі небезпечні для здоров'я

Рекомендація місцевої Госпродпотребслужби бездомних тварин на міських пляжах Одеси, діє до особливого розпорядження.
Про це повідомляється на сайті Одеської міськради.
За результатами проб морської води, взятих 30 червня 2020 року в контрольних точках на пляжах Одеси, вода не відповідає гігієнічним вимогам.
За результатами проб морської води, взятих 30 червня 2020 року в контрольних точках на пляжах Одеси, вода не відповідає гігієнічним вимогам.
Рекомендація діє до особливого розпорядження.
Раніше глава Одеської ОДА Максим Куций говорив, що через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавируса, в цьому році Одеса планує стати "100% туристичним центром України" і прийняти 4-5 млн туристів.
А 7 липня Національний центр управління та випробувань космічних засобів показував знімки цвітіння води на українському узбережжі Чорного моря.
Згідно з отриманими даними, максимальної концентрації водорості досягають на узбережжі населених пунктів Лебедівка, Курортне, Затока, Білгород-Дністровський, Очаків, Південне, Станіслав, Очаківське, Гола Пристань, Лазурне.
Раніше глава Одеської ОДА Максим Куций говорив, що через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавируса, в цьому році Одеса планує стати "100% туристичним центром України" і прийняти 4-5 млн туристів.
А 7 липня Національний центр управління та випробувань космічних засобів показував знімки цвітіння води на українському узбережжі Чорного моря.
Згідно з отриманими даними, максимальної концентрації водорості досягають на узбережжі населених пунктів Лебедівка, Курортне, Затока, Білгород-Дністровський, Очаків, Південне, Станіслав, Очаківське, Гола Пристань, Лазурне.
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