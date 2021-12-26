Одеські Діди Морози їздять містом не на оленях, а на мотоциклах

13:41 26 грудень Київ, Україна

Вірять чи ні сучасні діти у Діда Мороза – це питання, але як виглядає олень вони скоро точно не знатимуть. Особливо діти в Одесі, де Діди Морози їздять мотоциклами.

Мотопробіг за участю 12-ти Дідів Морозів (як у казці «Дванадцять місяців») розпочався о 16:00. Святкова та ошатна колона байків стартувала на вулиці Разумовській і протягом кількох годин проїхалася багатьма місцями міста, відвідавши всі райони.

Байкери одягнулися в костюми Дідів Морозів, а своїх «залізних коней» прикрасили сяючими гірляндами, іграшками та іншою мішурою.

У деяких місцях міста колона зупинялася і радісні одесити, а особливо їхні діти, могли сфотографуватися з незвичними Дідами Морозами

До речі, минулого року Діди Морози курсували Києвом на військовій машині.