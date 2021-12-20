Одеська область: Ленін став болгарським виноробом

17:14 20 липень Київ, Україна

Щоб не демонтувати пам'ятник Леніну, сільрада Болградського району Одеської області, прийняв рішення провести його реконструкцію. Вождя пролетаріату перетворили в болгарського винороба, тим самим зробивши з Леніна героя традиційного обряду виноградарів.



Про це повідомляє Болградська газета "Дружба" на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 20 липня.



Відзначається, що тепер на п'єдесталі височить головний герой традиційного обряду виноградарів, що відзначається 14 лютого, і що символізує початок сільськогосподарських робіт - Трифон.

В руках у нього секатор і виноградна лоза, яку слід починати обрізати саме в цей день. Поруч з фігурою стоїть дерев'яний посуд з вином - символом хорошого врожаю.