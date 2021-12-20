Одеса: водорості збирають екскаватором

Через високу температуру повітря на кількох одеських пляжах почали цвісти синьо-зелені водорості. Вода уздовж прибережної зони забарвилася в зелений колір.

В Одесі комунальники очищають міські пляжі від синьо-зелених водоростей, які почали активно цвісти і забарвлюють воду в зелений колір, за допомогою техніки.

Так, співробітники комунального підприємства «Узбережжя Одеси», Департаменту міського господарства та водолазно-рятувальної служби провели прибирання території пляжу «Лузанівка» від масового скупчення синьо-зелених водоростей. За допомогою двох екскаваторів комунальникам вдалося прибрати 3 тонни водоростей.

У морі біля берегів Одеси, яке стало «зеленим» через квітучих водоростей, водорості будуть розмножуватися від декількох тижнів до місяця.