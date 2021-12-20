Одеса претендує на звання спортивної столиці України

18:51 29 липень Київ, Україна





Сьогодні Одеса претендує на звання не тільки культурної, але і спортивної столиці України. Геннадій Труханов мер Одеси, розповів про плани будівництва нового унікального спортивного комплексу - Одеса арена. Його особливістю буде, багатофункціональність.Сьогодні Одеса претендує на звання не тільки культурної, але і спортивної столиці України.

"Сьогодні дуже важливо розвивати спортивну інфраструктуру. І якщо з кількістю нових багатофункціональних спортивних майданчиків Одеса лідирує, то сучасного багатофункціонального критого спортивного комплексу в місті немає. Тому з 2016 року нами ведеться активна опрацювання проекту створення в місті Одесі сучасного Палацу спорту ", - заявив мер Одеси.

За його словами, концепція проектованої Одеської арени - створення сучасного багатофункціонального спортивного, розважального та громадського комплексу, який дав би нові імпульси для життя міста, став би новим центром тяжіння.

Повідомляється, що в арені будуть створені відповідні сучасним вимогам умови для розвитку культурного і спортивного життя, організації мистецьких заходів високого рівня. Загальна площа багатофункціональної арени складе більше 8 тисяч квадратних метрів.



У проекті також сформовано новий публічний простір міста - площа, яка може бути використана для міських свят, культурних заходів, розваг, ярмарків.