Одеса отримала медичну допомогу від мера Відня: 5 автомобілів швидкої допомоги

08:18 27 жовтня Київ, Україна

До Одеси прибуло п'ять автомобілів швидкої допомоги, які були передані місту мером Відня, Міхаелем Людвігом.



Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер через свій канал у Телеграмі.



Олег Кіпер наголосив, що Відень вже протягом багатьох років надає Україні підтримку у вигляді гуманітарної медичної допомоги.

"23 жовтня 2023 року мер Відня Міхаель Людвіг передав Одесі п'ять реанімобілів, і вже сьогодні вони прибули до нашого міста", - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою голови регіону, ці автомобілі використовуватимуться для забезпечення роботи комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Одеської обласної ради.



В цей час машини проходять процедуру реєстрації.