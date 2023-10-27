Одеса отримала медичну допомогу від мера Відня: 5 автомобілів швидкої допомоги

До Одеси прибуло п'ять автомобілів швидкої допомоги, які були передані місту мером Відня, Міхаелем Людвігом.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер через свій канал у Телеграмі.
Олег Кіпер наголосив, що Відень вже протягом багатьох років надає Україні підтримку у вигляді гуманітарної медичної допомоги.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер через свій канал у Телеграмі.
Олег Кіпер наголосив, що Відень вже протягом багатьох років надає Україні підтримку у вигляді гуманітарної медичної допомоги.
Згідно із заявою голови регіону, ці автомобілі використовуватимуться для забезпечення роботи комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Одеської обласної ради.
В цей час машини проходять процедуру реєстрації.
В цей час машини проходять процедуру реєстрації.
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