Одеса планує розширення зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Одеса планує розширити межі зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як оголосила пресслужба Одеської міської ради.
У ході 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (КВС) українська делегація провела додаткові консультації з керівництвом Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо розширення меж зони ЮНЕСКО в Одесі.
Україна запропонувала розширити межі об'єкту ЮНЕСКО в Одесі до вулиць Торгової, Ковальської, Успенської та Лідерсівського бульвару, але експерти Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС) наполягають на розширенні кордонів Історичного центру Одеси. Це включає розширення до меж Комплексної охоронної зони історичного центру, які були визначені Історико-архітектурним опорним планом 2008 року та Генеральним планом Одеси 2015 року. Цей кордон проходить вулицями Старопортофранківською, Пантелеймонівською, Леонтовича та Лідерсівського бульвару.
У ході 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (КВС) українська делегація провела додаткові консультації з керівництвом Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо розширення меж зони ЮНЕСКО в Одесі.
Україна запропонувала розширити межі об'єкту ЮНЕСКО в Одесі до вулиць Торгової, Ковальської, Успенської та Лідерсівського бульвару, але експерти Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС) наполягають на розширенні кордонів Історичного центру Одеси. Це включає розширення до меж Комплексної охоронної зони історичного центру, які були визначені Історико-архітектурним опорним планом 2008 року та Генеральним планом Одеси 2015 року. Цей кордон проходить вулицями Старопортофранківською, Пантелеймонівською, Леонтовича та Лідерсівського бульвару.
Також варто зазначити, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення про включення двох об'єктів до Списку всесвітньої спадщини під загрозою.
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