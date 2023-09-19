Одеса планує розширення зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Іван Ліптуга, директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, наголосив: "Зона основного об'єкта ЮНЕСКО має бути розширена до меж комплексної охоронної зони, яка проходить в Одесі по вулиці Пантелеймонівській та вулиці Старопортофранківській. Під час наших консультацій із представниками ЮНЕСКО та іншими консультативними органами ІКОМОС наполягло, щоб ця зона відповідала комплексній охоронній зоні."