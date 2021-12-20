Черговий конфуз нардепа Олександра Корнієнко. Відео

17:07 17 липень Київ, Україна

Верховна Рада проводила засідання в стандартному робочому режимі, коли прийшла черга виступати народному депутату Олександру Корнієнко, спочатку він забув вставити картку, а після, переплутавши мікрофон з телефоном сказав: "Алло, так? Добрий день".

Дана репліка нардепа викликала вибух сміху його колег і масу оплесків. Корнієнко пояснив конфуз тим, що все "вже запрацювалися".

Нагадаємо, нещодавно Корнієнко також потрапив через мікрофона в скандальну ситуацію. Перебуваючи в Миколаєві і не знаючи, що спрямована на нього камера вимкнено, політик обговорював з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамія місцевих представниць пропрезидентської партії.