Черговий конфуз нардепа Олександра Корнієнко. Відео

Верховна Рада проводила засідання в стандартному робочому режимі, коли прийшла черга виступати народному депутату Олександру Корнієнко, спочатку він забув вставити картку, а після, переплутавши мікрофон з телефоном сказав: "Алло, так? Добрий день".
Дана репліка нардепа викликала вибух сміху його колег і масу оплесків. Корнієнко пояснив конфуз тим, що все "вже запрацювалися".
Нагадаємо, нещодавно Корнієнко також потрапив через мікрофона в скандальну ситуацію. Перебуваючи в Миколаєві і не знаючи, що спрямована на нього камера вимкнено, політик обговорював з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамія місцевих представниць пропрезидентської партії.
Коли непарламентські вирази Корнієнко оприлюднили, він заявив, що по-перше, запис була змонтована, а по-друге, він говорив зовсім не про Аллахвердиева, як це стверджувалося.
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