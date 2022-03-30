Черговий фейк: міноборони Росії заявило, що в Україні синагоги використовують як місце збору "нацистів"

19:44 30 березня Київ, Україна

У середу, 30 березня, офіційний представник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито єврейські об'єкти в Україні, зокрема синагога в Умані, використовуються "українськими націоналістами".

Об'єднана єврейська громада України заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності чи допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню”.

У громаді зазначають, що навіть виходячи з фото росіян, опублікованого з провокаційною метою, очевидно, що ворота синагоги зачинені і в ній ніхто не знаходиться.

Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що вказана у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош а-Шана (який святкувався у вересні 2021 року) і після того моменту не використовувалася.