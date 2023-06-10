Чергове ослаблення карантину: українцям дозволили гуляти групами - Екстрені новини
17:49 14 травня Київ, Україна Кабінет міністрів дозволив пересуватися по вулицях групами до 8 осіб, а на літніх терасах ресторанів і кафе сидіти по чотири людини з дотриманням дистанції. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 травня, на засіданні уряду.
> «В умовах ослаблення карантину пропоную внести зміни в параметри перебування на літніх терасах. Адже в чинній редакції зафіксовано дві людини, які можуть перебувати там одночасноМи пропонуємо збільшити цю кількість до чотирьох осіб за столом, за умови дотримання дистанції в 1,5 метра, масочного режиму і всіх інших протиепідемічних рекомендацій », - підкреслив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Крім того, Кабінет Міністрів підтримав ініціативу щодо збільшення кількості осіб, які можуть разом пересуватися по вулиці - з двох до восьми чоловік в групі. Нагадаємо, з 11 травня в Україні почалося ослаблення карантинних заходів, введених раніше через коронавирусной хвороби COVID-19. «Журнал Житомира» раніше показав, як житомирські кафе і ресторани готові до прийому клієнтів.
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