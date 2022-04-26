Чергова провокація рф: жителів невизнаного Придністров'я залякують розсилкою СМС від імені СБУ

19:23 26 квітня Київ, Україна

Жителям невизнаної "Придністровської молдавської республіки" почали приходити фейкові СМС , що розсилаються нібито СБУ та ЗСУ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У СМС міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території Придністров'я.

Подібні фейки, не що інше, як чергова провокація російських спецслужб проти України та Молдови, повідомляє українська розвідка та уточнює, що ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.