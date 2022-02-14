Оцінки в школі: замість 12 балів - зараховано/не зараховано

06:54 24 вересень Київ, Україна

Під час дистанційного навчання школи можуть відмовитися від 12-бальної шкали оцінювання і за деякі предмети ставити "зараховано".



Про це йдеться в законі про повну загальну середню освіту, передає пресслужба Міністерства освіти та науки України.



Згідно з ним, школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом це варто перевести в бали. Зокрема, таку оцінку вчителя можуть використовувати для таких предметів:



Фізична культура;

Трудове навчання;

Образотворче мистецтво;

Музичне мистецтво;

Основи здоров'я тощо.



Своєю чергою педагоги рекомендують оцінювати школярів з деяких предметів не по 12-бальній шкалі, а - "зараховано"/"не зараховано", якщо більше ніж 50% уроків проводиться дистанційно.



Раніше МОН рекомендувало школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.