Оцінки в школі: замість 12 балів - зараховано/не зараховано

06:54 24 вересень Київ, Україна

 
Під час дистанційного навчання школи можуть відмовитися від 12-бальної шкали оцінювання і за деякі предмети ставити "зараховано".

Про це йдеться в законі про повну загальну середню освіту, передає пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Згідно з ним, школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом це варто перевести в бали. Зокрема, таку оцінку вчителя можуть використовувати для таких предметів:

Фізична культура;
Трудове навчання;
Образотворче мистецтво;
Музичне мистецтво;
Основи здоров'я тощо.

Своєю чергою педагоги рекомендують оцінювати школярів з деяких предметів не по 12-бальній шкалі, а - "зараховано"/"не зараховано", якщо більше ніж 50% уроків проводиться дистанційно.

Раніше МОН рекомендувало школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.