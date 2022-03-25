"Всесвітній огляд цінностей": як змінився світогляд українців за 9 років

Ґрунтуючись на даних соціологів, вдалося дізнатися, як змінився світогляд українців в 2020 році в порівнянні з 2011 роком.
Всесвітній огляд цінностей (англ. World Values Survey, WVS) - дослідницький проєкт, який об'єднує соціологів по всьому світу, які вивчають цінності і їхній вплив на соціальне і культурне життя... Ці дослідження демонструють зміни в світогляді людей.
За останні 9 років:
🟢щасливих людей стало більше - з 68% до 78,3% (а в 1996 таких було всього 46%);
🟢кількість людей, які вважають, що вони здорові, зросла з 37% до 45,4%;
🟢кількість тих, хто за останній рік ніколи не залишався без необхідних ліків або медичної допомоги, збільшилася з 53% до 62,5%;
🟢стало менше тих, хто вважає, що має низький рівень доходу - з 55% до 45,1% і зросла частка тих, хто оцінює свій дохід як середній - з 33% до 37%;
🟢стало менше тих, хто вважає, що в дітях треба виховувати релігійність (з 22% до 14,9%) і слухняність (з 58% до 33,1%);
🟢зросла толерантність, наприклад, до гомосексуалів. Частка тих, хто не хотів би жити поруч з ними, знизилася з 62% до 44,8%;
🟢якщо в 2011 році 67% пишалися тим, що вони українці, то в 2020 таких вже 82,2%.
🟢щасливих людей стало більше - з 68% до 78,3% (а в 1996 таких було всього 46%);
🟢кількість людей, які вважають, що вони здорові, зросла з 37% до 45,4%;
🟢кількість тих, хто за останній рік ніколи не залишався без необхідних ліків або медичної допомоги, збільшилася з 53% до 62,5%;
🟢стало менше тих, хто вважає, що має низький рівень доходу - з 55% до 45,1% і зросла частка тих, хто оцінює свій дохід як середній - з 33% до 37%;
🟢стало менше тих, хто вважає, що в дітях треба виховувати релігійність (з 22% до 14,9%) і слухняність (з 58% до 33,1%);
🟢зросла толерантність, наприклад, до гомосексуалів. Частка тих, хто не хотів би жити поруч з ними, знизилася з 62% до 44,8%;
🟢якщо в 2011 році 67% пишалися тим, що вони українці, то в 2020 таких вже 82,2%.
Але є і погані новини. За ці ж 9 років:
🔴зросла ксенофобія. Частка тих, хто не бажає жити по сусідству з іммігрантами, збільшилася з 19% до 27,1%, з людьми іншої національності - з 17% до 24,8%;
🔴змінились гендерні стереотипи. У 2011 році 18% українців вважали, що університетська освіта важливіша для хлопчика, ніж для дівчинки, а в 2020 - так вважають вже 24,5%;
🔴все менше людей засуджують домашнє насильство, ухилення від податків і корупцію;
🔴зросла кількість тих, хто підтримує управління країною військовими - з 13% до 21,1%;
🔴втратили довіру більшість державних інститутів - судді, уряд, Верховна Рада, освітні та державні установи і служби в цілому. Але це не стосується Збройних сил і Національної поліції, довіра до яких виросла.
Також українці стали менше сподіватися на державу і більше розраховувати на себе. І все більше тих, хто вважає, що людина повинна отримувати більше, якщо вона більше працює.
🔴зросла ксенофобія. Частка тих, хто не бажає жити по сусідству з іммігрантами, збільшилася з 19% до 27,1%, з людьми іншої національності - з 17% до 24,8%;
🔴змінились гендерні стереотипи. У 2011 році 18% українців вважали, що університетська освіта важливіша для хлопчика, ніж для дівчинки, а в 2020 - так вважають вже 24,5%;
🔴все менше людей засуджують домашнє насильство, ухилення від податків і корупцію;
🔴зросла кількість тих, хто підтримує управління країною військовими - з 13% до 21,1%;
🔴втратили довіру більшість державних інститутів - судді, уряд, Верховна Рада, освітні та державні установи і служби в цілому. Але це не стосується Збройних сил і Національної поліції, довіра до яких виросла.
Також українці стали менше сподіватися на державу і більше розраховувати на себе. І все більше тих, хто вважає, що людина повинна отримувати більше, якщо вона більше працює.
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