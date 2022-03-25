"Всесвітній огляд цінностей": як змінився світогляд українців за 9 років

07:16 05 листопада Київ, Україна

Ґрунтуючись на даних соціологів, вдалося дізнатися, як змінився світогляд українців в 2020 році в порівнянні з 2011 роком.

Всесвітній огляд цінностей (англ. World Values Survey, WVS) - дослідницький проєкт, який об'єднує соціологів по всьому світу, які вивчають цінності і їхній вплив на соціальне і культурне життя... Ці дослідження демонструють зміни в світогляді людей.

За останні 9 років:



🟢щасливих людей стало більше - з 68% до 78,3% (а в 1996 таких було всього 46%);



🟢кількість людей, які вважають, що вони здорові, зросла з 37% до 45,4%;



🟢кількість тих, хто за останній рік ніколи не залишався без необхідних ліків або медичної допомоги, збільшилася з 53% до 62,5%;

🟢стало менше тих, хто вважає, що має низький рівень доходу - з 55% до 45,1% і зросла частка тих, хто оцінює свій дохід як середній - з 33% до 37%;



🟢стало менше тих, хто вважає, що в дітях треба виховувати релігійність (з 22% до 14,9%) і слухняність (з 58% до 33,1%);



🟢зросла толерантність, наприклад, до гомосексуалів. Частка тих, хто не хотів би жити поруч з ними, знизилася з 62% до 44,8%;



🟢якщо в 2011 році 67% пишалися тим, що вони українці, то в 2020 таких вже 82,2%.





Але є і погані новини. За ці ж 9 років:



🔴зросла ксенофобія. Частка тих, хто не бажає жити по сусідству з іммігрантами, збільшилася з 19% до 27,1%, з людьми іншої національності - з 17% до 24,8%;



🔴змінились гендерні стереотипи. У 2011 році 18% українців вважали, що університетська освіта важливіша для хлопчика, ніж для дівчинки, а в 2020 - так вважають вже 24,5%;



🔴все менше людей засуджують домашнє насильство, ухилення від податків і корупцію;



🔴зросла кількість тих, хто підтримує управління країною військовими - з 13% до 21,1%;



🔴втратили довіру більшість державних інститутів - судді, уряд, Верховна Рада, освітні та державні установи і служби в цілому. Але це не стосується Збройних сил і Національної поліції, довіра до яких виросла.



Також українці стали менше сподіватися на державу і більше розраховувати на себе. І все більше тих, хто вважає, що людина повинна отримувати більше, якщо вона більше працює.