Обов'язкові іспити для отримання українського громадянства: Рада підтримала законопроєкт

15:36 18 жовтня Київ, Україна

Верховна Рада сьогодні, 18 жовтня, ухвалила за основу законопроєкт №7606, згідно з яким уточнюються умови прийняття до громадянства України.



Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Желєзняк.



Відповідним законом запроваджується знання основ Конституції України та історії України, а також володіння державною мовою на достатньому рівні як умова прийняття до громадянства України. На складання іспитів та надання відповідних документів надається 2 роки.



Такі ж правила діють для осіб, прийняття яких у громадянство становить державний інтерес для України, які у встановленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, у тому числі нагороджені державною нагородою тощо.



За законопроєкт проголосували 309 депутатів.



Нагадаємо, 28 липня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про умови отримання громадянства України. Шмигаль зазначив, що громадянство України — це "привілей, який потрібно заслужити знаннями та повагою до основоположних принципів країни".