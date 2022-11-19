Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2023"

16:21 17 листопада Київ, Україна

Сьогодні стало відомо, хто з українських виконавців потрапив до фіналу Національного відбору на наступне "Євробачення" та пісні, які вони виконуватимуть.
  • 2Tone - "Квітка" (учасники "Голосу країни");
  • Angelina – Stronger
  • Demchuk – Alive (співав із Настею Каменських пісню Sorry 2);
  • Fiinka - "Довбуш";
  • Jerry Heil – When God shut the door;
  • Krutь - «Колискова»;
  • Moisei - I'm not alone;
  • OY Sound System – «Ой, сумую» (учасником та саундпродюсером гурту є наш колега Тарас Галаневич);
  • Tember Blanche - "Я вдома";
  • Tvorchi – Heart of Steel.
Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня.
 
Почути композиції фіналістів Нацвідбору можна буде на початку грудня. Нагадаємо, що "Євробачення-2023" має приймати Україна як переможниця минулого конкурсу. Однак через повномасштабне збройне вторгнення росії в Україну та бойові дії з метою безпеки право проведення заходу перейшло Великобританії. Півфінали та фінал "Євробачення" пройдуть на арені Liverpool 9, 11 та 13 травня 2023 року. Це буде перший конкурс Євробачення у Великій Британії за 25 років.