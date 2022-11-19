Оголошено фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2023"

16:21 17 листопада Київ, Україна

Сьогодні стало відомо, хто з українських виконавців потрапив до фіналу Національного відбору на наступне "Євробачення" та пісні, які вони виконуватимуть.

2Tone - "Квітка" (учасники "Голосу країни");

Angelina – Stronger

Demchuk – Alive (співав із Настею Каменських пісню Sorry 2);

Fiinka - "Довбуш";

Jerry Heil – When God shut the door;

Krutь - «Колискова»;

Moisei - I'm not alone;

OY Sound System – «Ой, сумую» (учасником та саундпродюсером гурту є наш колега Тарас Галаневич);

Tember Blanche - "Я вдома";

Tvorchi – Heart of Steel.

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня.

Почути композиції фіналістів Нацвідбору можна буде на початку грудня. Нагадаємо, що "Євробачення-2023" має приймати Україна як переможниця минулого конкурсу. Однак через повномасштабне збройне вторгнення росії в Україну та бойові дії з метою безпеки право проведення заходу перейшло Великобританії. Півфінали та фінал "Євробачення" пройдуть на арені Liverpool 9, 11 та 13 травня 2023 року. Це буде перший конкурс Євробачення у Великій Британії за 25 років.