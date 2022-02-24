Оголошено офіційні дані про російські удари по містах України

З раннього ранку всі соцмережі наповнили новини про вибухи у багатьох містах України. Як повідомив світник голови МВС Антон Геращенко, Росія розпочала відкритий наступ на Україну, почавши ракетними ударами знищувати військово-стратегічні об'єкти, аеродроми та військові склади. Улари наносяться по Києву, Харкову, Дніпру.. Масово обстрілюється кордон.
На цей момент зафіксовано такі атаки ворога:
04:35 на п/г впс В.Писарівка з боку РФ;
05:00 з ППр Чортково (РФ) обстріл ППр Мілове;
05:05 впс Н.Слобода обстріл ГРАДами з боку РФ;
05:05 напад на п/н у ППр Гоптівка;
05:15 обстріл аеродрому Краматорськ;
05:20 впс Веселе, Вовчанськ, Дергачі - артилерійський обстріл з боку РФ;
05:13 обстріл мЧПр Грабовське впс Краснопілля;
05:23 ППр Бачевськ заходить до бронетехніки;
05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі;
05:30 впс Тополя обстріл із ГРАДів з боку РФ;
05:30 впс Золочів мінометний обстріл з боку РФ;
05:50 ВПС Вовчанськ обстріл з ГРАДів з боку РФ.
Нагадаємо, перші вибухи пролунали буквально через кілька хвилин після оголошення війни Росією.
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