Оголошено офіційні дані про російські удари по містах України

07:20 24 лютий Київ, Україна

З раннього ранку всі соцмережі наповнили новини про вибухи у багатьох містах України. Як повідомив світник голови МВС Антон Геращенко, Росія розпочала відкритий наступ на Україну, почавши ракетними ударами знищувати військово-стратегічні об'єкти, аеродроми та військові склади. Улари наносяться по Києву, Харкову, Дніпру.. Масово обстрілюється кордон.

На цей момент зафіксовано такі атаки ворога:

04:35 на п/г впс В.Писарівка з боку РФ;

05:00 з ППр Чортково (РФ) обстріл ППр Мілове;

05:05 впс Н.Слобода обстріл ГРАДами з боку РФ;

05:05 напад на п/н у ППр Гоптівка;

05:15 обстріл аеродрому Краматорськ;

05:20 впс Веселе, Вовчанськ, Дергачі - артилерійський обстріл з боку РФ;

05:13 обстріл мЧПр Грабовське впс Краснопілля;

05:23 ППр Бачевськ заходить до бронетехніки;

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі;

05:30 впс Тополя обстріл із ГРАДів з боку РФ;

05:30 впс Золочів мінометний обстріл з боку РФ;

05:50 ВПС Вовчанськ обстріл з ГРАДів з боку РФ.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали буквально через кілька хвилин після оголошення війни Росією.