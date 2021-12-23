Оголошено шорт-лист кінопремії "Оскар 2022"

Оголошено шорт-аркуш у деяких категоріях премії "Оскар-2022". Зокрема, названо фільми , які продовжать змагатися за можливість потрапити до номінації «кращий міжнародний фільм». На жаль, український фільм «Погані дороги» до списку не потрапив.
Він розділила долю таких кінохітів, як володар "Золотої пальмової гілки" "Титан", який представляв Францію, "Пам'ять" видатного Апічатпонга Вірасетакула (тайський режисер цього разу представляв Колумбію), "Брайтон 4" Левана Когуашвілі (Грузія) та інших фільмів. Не пройшли наступного етапу і словацька Цензорка (107 матерів, фільм отримав приз у Венеції) та швейцарська Ольга, до створення яких причетна Україна.
Вже 8 лютого з 15 фільмів, що потрапили до списку, оберуть 5 фіналістів і оголосять усіх номінантів на Оскар-2022, а 27 березня в кінотеатрі Dolby Theater в Лос-Анджелесі пройде 94-а церемонія вручення премії «Оскар».
Повний список фільмів із оголошених шорт-листів доступний на сайті Кіноакадемії. Слід зазначити, що шорт-листи оголошують лише у кількох категоріях.
Він розділила долю таких кінохітів, як володар "Золотої пальмової гілки" "Титан", який представляв Францію, "Пам'ять" видатного Апічатпонга Вірасетакула (тайський режисер цього разу представляв Колумбію), "Брайтон 4" Левана Когуашвілі (Грузія) та інших фільмів. Не пройшли наступного етапу і словацька Цензорка (107 матерів, фільм отримав приз у Венеції) та швейцарська Ольга, до створення яких причетна Україна.
Вже 8 лютого з 15 фільмів, що потрапили до списку, оберуть 5 фіналістів і оголосять усіх номінантів на Оскар-2022, а 27 березня в кінотеатрі Dolby Theater в Лос-Анджелесі пройде 94-а церемонія вручення премії «Оскар».
Повний список фільмів із оголошених шорт-листів доступний на сайті Кіноакадемії. Слід зазначити, що шорт-листи оголошують лише у кількох категоріях.
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