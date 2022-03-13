Оголошено конкурс на художній проєкт до Дня Незалежності України

19:58 14 червня Київ, Україна





Департамент культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) оголосив конкурс , присвячений 30-річчю Незалежності України, на реалізацію мистецького проєкту на локаціях міста Київ.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Згідно з вимогами конкурсної пропозиції, концепція проєкту повинна бути спрямована на розвиток паблік-арту і охоплювати різні художні напрями з акцентом на візуальній складовій, а також може передбачати створення артоб'єктів, проведення перформансів, використання технологій медіаарту та ін. Також серед вимог - залучення до реалізації проєкту сучасних українських художників, інноваційність та креативність, проведення не менше двох ключових подій в період реалізації проєкту та ін.



Граничний обсяг видатків з бюджету м.Київ - 700 тис. грн. Термін реалізації проєкту - 21-24 серпня 2021 року. Дедлайн подачі - до 12 липня 2021 року.



Переможця визначать з 14 по 16 липня 2021 року на засіданні Художньої ради з питань розгляду культурних проєктів.



Як відомо, 24 серпня відзначається День Незалежності України.