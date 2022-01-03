Звинуватити в шпигунстві - звичайна справа в Криму

15:07 22 квітень Київ, Україна

22 квітня стало відомо, що співробітниками ФСБ в Севастополі був затриманий молодий чоловік 1998 року народження за черговим звинуваченням в шпигунстві.

У Севастополі затримано громадянина, який нібито "передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії". На сайті ФСБ кажуть, що людина цілеспрямовано збирала і передавала інформацію про російський флот в Криму СБУ України, "витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Ім'я та прізвища, а також коментарів від затриманого або його адвоката поки немає. У Міністерстві оборони України або СБУ ситуацію ще не прокоментували.

Втім, підконтрольний Росії Ленінський суд Севастополя вже задовольнив клопотання слідчого СУ ФСБ Росії про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці.

За цей рік, це не перший випадок, коли російська влада в Криму закидає підозри в зраді.

Нагадаємо, що Владислав Єсипенко, будучи позаштатним журналістом «Радіо Свобода», був затриманий і звинувачений за тією ж статтею. На кадрах з його камери, крім осіб, які опитували кримчан, нічого не було видно.

Також в державній зраді співробітники ФСБ встигли звинуватити і засудити до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму 66-річну уродженку Бахчисарая, яка, нібито, передавала секретну інформацію співробітникам СБУ.

За словами керівниці Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, співробітники ФСБ зараз постійно звинувачують в шпигунстві на користь спецслужб України або СБУ. Вони можуть звинуватити за все, з чим пов'язаний збір інформації, а це фотографії, відео, які роблять люди. Причому це може бути абсолютно нешкідливий відзнятий матеріал, на якому неможливо розрізнити навколишній фон і тим більше стратегічно важливі об'єкти. Найчастіше звинувачення в державній зраді має політичну основу.