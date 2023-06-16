Обговорення безпеки та озброєння: міністри Великобританії та України зустрілися

12:17 24 травня Київ, Україна

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес провів робочу зустріч із головою українського оборонного відомства Олексієм Резніковим у ході свого офіційного візиту до України.



Головна тема обговорення була присвячена безпеці та перспективам України у контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.



Учасники зустрічі також обговорили питання озброєння, включаючи важливість зброї, здатної уражати ворога на далеких дистанціях, таких як ракети Storm Shadow.



Бен Уоллес наголосив, що надання Україні такого виду озброєння було викликане необхідністю боротися з погрозами з боку росії та її зброї великої дальності, яка завдає шкоди цивільному населенню та критичній інфраструктурі.



Міністри також обговорили продовження навчання українських військових у Великій Британії та основні пріоритети у тренуваннях.



Обидва міністри висловили задоволення від візиту та наголосили на важливості співробітництва в галузі оборони.