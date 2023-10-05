Обстріли та технічні проблеми: відключення енергопостачання у 9 регіонах України

14:51 05 жовтня Київ, Україна

У дев'яти регіонах України виникли проблеми з енергопостачанням через обстріли з боку російських агресорів та технічні порушення.



Про це повідомило Міністерство енергетики у четвер, 5 жовтня.



Зокрема, на Миколаївщині лінія електропередачі була пошкоджена внаслідок падіння уламків дрону, що призвело до відключення електропостачання для деяких споживачів. Крім того, через обстріл електромереж частина населення залишилася без електрики у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади активно працюють у зонах, де дозволяє безпека.



Також тимчасові збої в електропостачанні сталися через технологічні порушення: на Дніпропетровщині на деякий час залишалися без електроенергії 7,4 тисячі споживачів, а в Чернівецькій області - 29 тисяч споживачів. Нині вони відновили зв'язок з електромережами.



Важливо відзначити, що українські електростанції продовжують виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити потреби населення. Енергетики також активно готують енергосистему до початку опалювального сезону.