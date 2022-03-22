Обстріл Дружківки. Деталі

12:42 22 березня Київ, Україна

Сьогодні близько 6:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, є постраждалі. Про це у Facebook повідомляє Національна поліція.



Зазначається, що на Донеччині ворог, як і вчора, вів обстріл мирного населення з авіації, ракетних установок та важкої артилерії.



В оперативному зведенні поліції Донецької області зазначається, що за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів.



«Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільні об'єкти, серед яких житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема – діти», – йдеться у повідомленні.



Минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Слов'янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине.



Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 («Порушення законів та звичаїв війни») та ст. 110 («Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України») Кримінального кодексу.