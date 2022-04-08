ОБСТАНОВКА В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ

12:31 05 квітня Київ, Україна

🔷 За добу 4 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 53 тисячі осіб та 12 тисяч транспортних засобів. Щодо 3 квітня пасажиропотік на західній ділянці кордону знизився ще майже на 5 тисяч мандрівників.



🔷 З України минулої доби вибули понад 29 тисяч людей. Понад 17 тисяч із них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. В цей час у всіх вищевказаних напрямках черги пішоходів та транспортних засобів відсутні.



🔷В Україну за минулу добу прибули 24 тисячі осіб, понад 21 тисячу з них – українці. Крім того, оформлено 520 транспортних засобів із гуманітарними вантажами.



Усі пункти пропуску на західному кордоні (за винятком ППр «Дзвінкове» та «Косіно») працюють у цілодобовому режимі.



Для отримання консультації з питань пропуску через державний кордон, будь ласка, звертайтесь до служби «Довіра».