Обстановка з енергопостачанням в Україні: актуальні дані

12:10 31 жовтня Київ, Україна

Вчора, 30 жовтня, армія росії завдала артилерійського удару по території однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) у східному регіоні. Було пошкоджено обладнання, через що припинено енерго- та теплопостачання одного з населених пунктів поряд. В цей час ТЕС працює, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Незважаючи на пошкодження однієї з ТЕС, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" також повідомили, через негоду без світла залишається частково 1 населений пункт та 2 трансформаторні підстанції у Донецькій та Сумській областях. Ремонтні роботи продовжуються.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 448 населених пунктів. Через обстріл є пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - додали в компанії.