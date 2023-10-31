Обстановка з енергопостачанням в Україні: актуальні дані

Вчора, 30 жовтня, армія росії завдала артилерійського удару по території однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) у східному регіоні. Було пошкоджено обладнання, через що припинено енерго- та теплопостачання одного з населених пунктів поряд. В цей час ТЕС працює, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
В "Укренерго" також повідомили, через негоду без світла залишається частково 1 населений пункт та 2 трансформаторні підстанції у Донецькій та Сумській областях. Ремонтні роботи продовжуються.
Сьогодні, 31 жовтня, Україна імпортує електроенергію у вечірній час максимального споживання з Молдови, загальним обсягом 69 МВт-година з максимальною потужністю в окремі години до 17 МВт. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в денні (період активної роботи електростанцій на ВДЕ) та нічні години (добовий мінімум споживання) та загальним обсягом 2461 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт.
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