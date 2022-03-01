Обстановка на ранок 1 березня на прикордонних пунктах пропуску

12:45 01 березень Київ, Україна

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України на 09.00



🇵🇱 Республіка Польща:



"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 300 л/а, 50 пішоходів;

"Рава Руська" - 1250 л/а, 0 пішоходів;

"Грушів" - 350 л/а, 10 пішоходів;

"Смольниця" - 1000 л/а, 50 пішоходів;

Краковець – 380 л/а, 0 пішоходів;

"Шегині" - 1800 л/а, 170 пішоходів.



🇸🇰 Словацька Республіка:



"Малий Березний" - 950 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 910 л/а, 0 пішоходів.

"М.Селменці" - 0 пішоходів.



🇭🇺 Угорщина:



"Тиса" - 30 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкова» - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Косино" - 30 л/а, 10 пішоходів;

«Лужанка» – 70 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.



🇷🇴 Румунія:



«Дякове» – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 50 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 350 л/а, 25 пішоходів.



🇲🇩 Республіка Молдова:



"Мамалига" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Кельменці» – 0 л/а (перепустка пішоходів не здійснюється);

"Россошани" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Сокиряни» – 0 л/а (перепустка пішоходів не здійснюється).