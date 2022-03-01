Обстановка на ранок 1 березня на прикордонних пунктах пропуску

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України на 09.00
🇵🇱 Республіка Польща:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Угринів" - 300 л/а, 50 пішоходів;
"Рава Руська" - 1250 л/а, 0 пішоходів;
"Грушів" - 350 л/а, 10 пішоходів;
"Смольниця" - 1000 л/а, 50 пішоходів;
Краковець – 380 л/а, 0 пішоходів;
"Шегині" - 1800 л/а, 170 пішоходів.
🇸🇰 Словацька Республіка:
"Малий Березний" - 950 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" - 910 л/а, 0 пішоходів.
"М.Селменці" - 0 пішоходів.
🇭🇺 Угорщина:
"Тиса" - 30 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкова» - 10 л/а, 0 пішоходів;
"Косино" - 30 л/а, 10 пішоходів;
«Лужанка» – 70 л/а, 0 пішоходів;
"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.
🇷🇴 Румунія:
«Дякове» – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Солотвино" - 50 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" - 350 л/а, 25 пішоходів.
🇲🇩 Республіка Молдова:
"Мамалига" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Кельменці» – 0 л/а (перепустка пішоходів не здійснюється);
"Россошани" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Сокиряни» – 0 л/а (перепустка пішоходів не здійснюється).
🇵🇱 Республіка Польща:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Угринів" - 300 л/а, 50 пішоходів;
"Рава Руська" - 1250 л/а, 0 пішоходів;
"Грушів" - 350 л/а, 10 пішоходів;
"Смольниця" - 1000 л/а, 50 пішоходів;
Краковець – 380 л/а, 0 пішоходів;
"Шегині" - 1800 л/а, 170 пішоходів.
🇸🇰 Словацька Республіка:
"Малий Березний" - 950 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" - 910 л/а, 0 пішоходів.
"М.Селменці" - 0 пішоходів.
🇭🇺 Угорщина:
"Тиса" - 30 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкова» - 10 л/а, 0 пішоходів;
"Косино" - 30 л/а, 10 пішоходів;
«Лужанка» – 70 л/а, 0 пішоходів;
"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.
🇷🇴 Румунія:
«Дякове» – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Солотвино" - 50 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" - 350 л/а, 25 пішоходів.
🇲🇩 Республіка Молдова:
"Мамалига" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Кельменці» – 0 л/а (перепустка пішоходів не здійснюється);
"Россошани" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Сокиряни» – 0 л/а (перепустка пішоходів не здійснюється).
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