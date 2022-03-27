Загальні втрати ворожого війська на 27 березня, - повідомлення Генштабу

Пройшов 31-й день протистояння українських захисників російській орді загарбників. За цей період «велика і непереможна» ворожа армія зазнала надзвичайно великих втрат техніки та особового складу.
Генштаб Збройних сил України озвучив втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення Росії на 27 березня.
Так, загальні бойові втрати окупанта з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 16 600 осіб
- танків - 582
- бойових броньованих машин – 1664
- артилерійських систем - 294
- РСЗВ - 93
- засоби ППО - 52
- літаків - 121
- вертольотів - 127
- автомобільної техніки / vehicles - 1144
- кораблі / катери - 7
- цистерн з ПММ - 73
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56
- спеціальна техніка - 21
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили у Генштабі.
Раніше сьогодні Генштаб розповів про втрати окупаційної військової техніки та успішні авіаційні операції за попередню добу.
Зазначимо, що за даними британської розвідки, російські окупаційні сили концентруються для оточення українських військовослужбовців на Донбасі.
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