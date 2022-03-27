Загальні втрати ворожого війська на 27 березня, - повідомлення Генштабу

09:34 27 березня Київ, Україна

Пройшов 31-й день протистояння українських захисників російській орді загарбників. За цей період «велика і непереможна» ворожа армія зазнала надзвичайно великих втрат техніки та особового складу.

Генштаб Збройних сил України озвучив втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення Росії на 27 березня.

Так, загальні бойові втрати окупанта з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 16 600 осіб

танків - 582

бойових броньованих машин – 1664

артилерійських систем - 294

РСЗВ - 93

засоби ППО - 52

літаків - 121

вертольотів - 127

автомобільної техніки / vehicles - 1144

кораблі / катери - 7

цистерн з ПММ - 73

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56

спеціальна техніка - 21

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили у Генштабі.

Раніше сьогодні Генштаб розповів про втрати окупаційної військової техніки та успішні авіаційні операції за попередню добу.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, російські окупаційні сили концентруються для оточення українських військовослужбовців на Донбасі.