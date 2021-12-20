Громадський транспорт Миколаєва переходить на спецперепустки

"Кожен документ буде мати свій індивідуальний QR-код, а копія буде зберігатися в спеціальній базі на сайті. Після реєстрації перепустки будуть вислані на вказану адресу електронної пошти. Їх необхідно буде роздрукувати і носити з собою разом з документами, що засвідчують особу", - пояснив Сенкевич.