Громадський транспорт Миколаєва переходить на спецперепустки
18:16 22 березень Київ, Україна
Згідно з рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, в Миколаєві вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.
Відповідне рішення Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла в понеділок, 22 березня, повідомив
мер Миколаєва Олександр Сенкевич на своїй сторінці в Facebook.
"Підприємствам, установам і організаціям необхідно оновити електронні перепустки для своїх співробітників. Для цього на сайті міської ради ми створили зручну у використанні електронну систему", - написав градоначальник.
Він також підкреслив, що перепустки, оформлені в 2020 році, не будуть діяти.
"Кожен документ буде мати свій індивідуальний QR-код, а копія буде зберігатися в спеціальній базі на сайті. Після реєстрації перепустки будуть вислані на вказану адресу електронної пошти. Їх необхідно буде роздрукувати і носити з собою разом з документами, що засвідчують особу", - пояснив Сенкевич.
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