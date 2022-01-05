Громадський транспорт Києва радує новорічним декором

10:00 05 січень Київ, Україна

У Києві на Лівому березі курсують тролейбуси та автобуси, що своїм інтер'єром підтримують святковий настрій городян та гостей столиці.

Наприклад, салон тролейбуса №38 прикрашений різнокольоровими новорічними гірляндами, сніжинками.

Відповідні знімки з'явилися на сторінці спільноти New Русанівка у Facebook.



Жителі столичної Русанівки у захваті від такого незвичайного декору комунального транспорту.

Своїми враженнями кияни діляться у мережі. «Тролейбус 38. Приємно, коли на шляху до роботи такий вид», «Аеробус 220. Святковий. Вибачте один одного. Свята продовжуються».