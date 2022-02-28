Громадський електротранспорт в Україні з'явиться завдяки залученню кредитів

16:29 05 жовтень Київ, Україна

Міністерство інфраструктури планує поступову відмову в містах від автобусів і мікроавтобусів на двигунах внутрішнього згоряння на користь тролейбусів, трамваїв і електромобілів. Про це в понеділок, 5 жовтня, заявив міністр Владислав Криклій.



За його словами, громадський електротранспорт - важлива частина розвитку електромобільності, над концепцією якої зараз працює Мінінфраструктури.



"За участю місцевих держадміністрацій ми з вами повинні забезпечити поетапну заміну автомобільного транспорту на електротранспорт, зокрема шляхом залучення кредитів на сприятливих умовах і вдосконалення законодавства", - заявив Криклій.



Він нагадав, що розвиток електротранспорту передбачено вже прийнятою національною транспортною стратегією до 2030 року.



Крім цього, Міністерство працює над змінами до державних будівельних норм щодо планування і забудови територій, які передбачають обов'язкове розміщення зарядних станцій на всіх дорогах загального користування та на автозаправних комплексах.



Таким чином можна розширити використання електромобілів для міжміських поїздок і стимулювати приріст їхніх продажів в Україні. "Звичайно, ми повинні стимулювати і надавати допомогу, в першу чергу, українському виробнику", - уточнив Криклій.