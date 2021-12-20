Спілкування онлайн: 60% українців зареєстровані в соцмережах

17:10 17 березень Київ, Україна

Немає лиха без добра, говорить приказка. Ось і карантинні обмеження допомогли багатьом українцям, навіть дуже літнім, освоїти спілкування через мережу Інтернет. Як показують дані дослідження, яке провела IT-компанія GlobalLogic, протягом останнього року кількість українців в соцмережах досягла 60%.

"Рік карантину послужив активному користуванню соціальними мережами, так, кількість зареєстрованих в них українців за цей час збільшилася на 7 млн і склало 26 млн", - говориться в повідомленні.

Стрімко зросла кількість українських користувачів в Instagram. На сьогодні вона становить 14 млн. У Facebook зареєстровано 16 млн українців.

Серед популярних додатків - соцмережа TikTok. У ній зареєстровані 16% українців. Але лідером з року в рік залишається YouTube, який охоплює 96% населення. Підраховано, що користувачі щодня приділяють результатам пошуку відео на цій платформі не менше 40 хвилин.

Загальна кількість українських інтернет-користувачів збільшилася на 2 млн і склала 30 млн. У процентному співвідношенні - це на 33% більше, ніж в 2019 році.

У компанії відзначають, що така динаміка торкнулася не тільки України, але і всього світу. Через пандемію коронавірусу і тривалого карантину люди, залишаючись вдома, шукали різні шляхи комунікації і активно переглядали відеоролики, слухали музику, підкасти та спілкувалися через Інтернет.