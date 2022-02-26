ОБСЄ спостерігає за гасінням лісових пожеж в Луганській області

09:58 04 жовтень Київ, Україна

На Луганщині триває боротьба з лісовими пожежами. За ходом гасіння пожеж спостерігає місія ОБСЄ, яка знаходиться на Донбасі. Згідно з даними звіту місії №236/2020 від 3 жовтня 2020 року, значної шкоди цивільним і комерційним спорудам у Станиці Луганській від лісових пожеж не зафіксовано.

"За спостереженнями місії, більшість лісових пожеж в цьому районі ліквідували, проте контрольний пункт в'їзду і виїзду досі був закритий", - йдеться в звіті.

Водночас спостерігачі зафіксували великі масиви згорілого лісу та підліску.

Нагадаємо, 1 жовтня в Офісі генпрокурора повідомляли про 11 загиблих і 17 постраждалих в результаті пожеж в Луганській області.

Але напередодні в Нацполіції уточнили цю інформацію, і офіційна кількість жертв знизилася до семи. При цьому ще чотири людини вважалися зниклими безвісти. Ще 18 людей постраждали.

Також 3 жовтня стало відомо, що на Луганщині ліквідували один з осередків пожеж. Вранці була погашена лісова підстилка поблизу села Чмирівка Старобільського району. Триває гасіння шести осередків.