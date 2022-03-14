Освіта в Україні в умовах війни: створено єдиний онлайн-розклад

06:33 14 березня Київ, Україна

З 14 березня освітній процес у більшості регіонів України буде відновлено. Щоб діти, зокрема евакуйовані, могли навчатись дистанційно, створено онлайн-розклад.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.



Розклад розроблений Міністерством освіти та науки України спільно з компанією Google Україна.



Розклад створено згідно з календарно-тематичним плануванням для учнів 1–11 класів та містить посилання на матеріали різних ресурсів. Одним із таких є Всеукраїнська школа онлайн. Це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів та методичної підтримки вчителів з відеоуроками, тестами та матеріалами для самостійної роботи з 18 основних предметів.

Крім того, школярі матимуть змогу дивитися трансляції телеуроків на телеканалах Суспільне, Піксель, Плюсплюс та платформах MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ. Розклад цих занять буде оприлюднений на офіційних каналах МОН та телеканалах.



Всеукраїнська школа онлайн стартувала у грудні 2020 року з ініціативи Мінцифри, МОН та Українського інституту розвитку освіти. Головні виконавці всього проекту – громадська спілка «Освіторія». Всеукраїнська школа онлайн є частиною глобальної ініціативи з цифрової грамотності Дія – цифрова освіта.