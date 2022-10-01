Звернення Офісу президента до українців, які мешкають в окупованих регіонах

Після дійства в Кремлі, на якому Володимир Путін зібрався анексувати території України, багато людей із тимчасово окупованих регіонів опинилися в шоці.
У п'ятницю, 30 вересня, під час телеефіру радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна нікого не забула і продовжуватиме захищати своїх громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.
Він також запевнив, що влада розуміє людей, яких залякали зброєю на псевдореферендумах, але наголосив на відповідальності тих, хто брав участь в організації "волевиявлення".
Також він вважає, що внаслідок звільнення окупованих територій жителі України почнуть "по-справжньому цінувати свою державу".
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, глава Кремля Володимир Путін підписав договори про "приєднання" українських регіонів до Росії.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні оголосив про підписання заявки на прискорений вступ до НАТО.
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