Звернення Офісу президента до українців, які мешкають в окупованих регіонах

08:13 01 жовтня Київ, Україна

Після дійства в Кремлі, на якому Володимир Путін зібрався анексувати території України, багато людей із тимчасово окупованих регіонів опинилися в шоці.

У п'ятницю, 30 вересня, під час телеефіру радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна нікого не забула і продовжуватиме захищати своїх громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

"Україна дотримується цивілізованих норм ведення війни, і ми своїх громадян не дамо образити. Ми всіх захищатимемо і забиратимемо максимально швидко. Тому ми нашим партнерам говоримо, що не потрібно очікувати зміни мислення путіну, його оточення або перевороту в Росії. З цієї причини ми просимо певну зброю", - сказав він.

Він також запевнив, що влада розуміє людей, яких залякали зброєю на псевдореферендумах, але наголосив на відповідальності тих, хто брав участь в організації "волевиявлення".

"Ми вкрай негативно ставимося до тих, хто брав безпосередню участь в організації цих "референдумів". Вони стали співучасниками масових злочинів окупантів", - заявив Подоляк.

Також він вважає, що внаслідок звільнення окупованих територій жителі України почнуть "по-справжньому цінувати свою державу".

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, глава Кремля Володимир Путін підписав договори про "приєднання" українських регіонів до Росії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні оголосив про підписання заявки на прискорений вступ до НАТО.