Оборона Маріуполя завершилась. Що далі?

Героїчна оборона Маріуполя тривала 86 днів. Найвище військове керівництво України віддало наказ про збереження життя та здоров'я захисників гарнізону та припинення оборони міста. З Азовсталі вийшли всі українські військові. Президент Володимир Зеленський каже, що операцію з безпечного виходу захисників Маріуполя проводять за участю західних партнерів, але поки що її деталі не розголошуються.. Самому місту вже пророкують спалах холери.

Вихід бійців із Азовсталі

"Незважаючи на важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми відзначали три важливі для нас умови: цивільні, поранені та загиблі", - заявив перед виходом з Азовсталі командир полку Азов Денис Прокопенко.

За його словами, цивільних вдалося евакуювати, а тяжко поранені отримали необхідну допомогу — їх вдалося евакуювати, щоб далі обміняти та доставити на підконтрольну Україні територію.

"Щодо загиблих героїв процес триває і сподіваюся, що найближчим часом рідні та вся Україна з почестями зможе поховати своїх воїнів", - сказав Прокопенко.

У Міноборони Росії наприкінці дня, п'ятниці, 20 травня, заявили, що на Азовсталі українців більше немає. З 16 травня за час евакуації "склали зброю та здалися в полон" 2 439 бійців Азова та інших українських захисників.

То евакуація чи полон?

Президент Володимир Зеленський каже, що операцію з безпечного виходу захисників Маріуполя проводять за участю західних партнерів, але наразі деталі не розголошуються.

“Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням займатимуться посередники – західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку Францією через відносини лідерів (ціх країн) з Російською Федерацією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Наші військові отримали сигнал, що вони мають повне право вийти та зберегти своє життя", - заявив Зеленський.

Зеленський стверджує, що він наполегливо просив у розмові з кожним лідером країн-партнерів щодо надання озброєння для розблокування Маріуполя військовим шляхом. За словами президента, частина військовослужбовців ЗСУ була готова, у разі надання важкого озброєння від країн-партнерів, йти на військову деблокаду Маріуполя, незважаючи на ризики.

Також президент розповів, про те, яку допомогу отримували військові у Маріуполі.

"Більшість тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% вони не повертаються.. летіли туди. Ми втратили багато льотчиків", - наголосив він.

Що чекає Маріуполь

У місті, захопленому російськими військами, зруйновано інфраструктуру і панує антисанітарія. Всесвітня організація охорони здоров'я готується до боротьби зі спалахами холери у Маріуполі.

Холера - гостра діарейна інфекція, що виникає при попаданні в організм заражених харчових продуктів чи води. За відсутності лікування протягом декількох годин може призвести до смерті.

Каналізація та міське водопостачання у Маріуполі повністю зруйновано під час запеклих боїв. На вулицях та під завалами будівель досі розкладаються трупи, які не було кому з міста вивезти. Бруд, сміття та людські останки можуть потрапляти у підземні та стічні води.

Росспоживнагляд видав ухвалу «Про додаткові заходи щодо профілактики холери в Російській Федерації». З документа випливає, що особливо відомство рекомендує подбати про профілактику холери прикордонним з Україною регіонам: Ростовській, Курській, Білгородській, Воронезькій, Брянській областям, Краснодарському краю, анексованим у 2014 році Криму та Севастополю. Крім моніторингу стічних вод і водойм, чиновники повинні контролювати і центри тимчасового утримання тих, хто прибуває з інших країн, йдеться у розпорядженні.