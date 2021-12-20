Оновлене епідзонування: в "жовтій" зоні залишилася Херсонщина

13:16 01 квітень Київ, Україна

Станом на 1 квітня в "жовтій" карантинній зоні залишилася тільки Херсонщина, в "зеленій" зоні вже другий тиждень немає жодної області.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Згідно з ним, в червоній зоні знаходяться Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.



У помаранчевій зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.



І тільки Херсонська область залишається в "жовтій" зоні.



Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 22 регіонах - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.



Так, при визначеному показнику рівня госпіталізацій в 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник, станом на 31 березня склав 110,1. Найвищий показник госпіталізацій в Хмельницькій області - 122,2 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 118,8, у Вінницькій області - 113,4 і Миколаївській області - 108,4.



Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем, станом на 31 березня, в Києві - 84,3%, Житомирській області - 71,1%, Київській - 69,0%, Львівській - 70,9%, Миколаївській - 69,9% і Одеській обл.- 65,4% (при визначеному показнику 65%).