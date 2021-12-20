Оновлене епідзонування: в "червоній" зоні - 10 областей, в "помаранчевій" - 13

11:47 05 квітень Київ, Україна

На ранок 5 квітня норма госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена в столиці і 21 області України.



Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.



Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.



В "помаранчевій" зоні: Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.



І тільки Херсонська область як і раніше залишається в "жовтій" зоні.



Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (117,4 на 100 тис. населення при нормі до 60), в Київській (91,5), Вінницькій (106,4), Волинській (73,5), Дніпропетровській (86,0), Донецькій (64,1), Житомирській (116,2), Закарпатській (66,3), Запорізькій (73,3), Івано-Франківській (74,1), Львівській (74,6), Миколаївській (111,8), Одеській (76,8), Полтавській (80,4), Рівненській (77,2), Сумській (91,0), Тернопільській (71,9), Харківській (74,1), Хмельницькій (131,2), Черкаській (89,1), Чернівецькій (96,5) і Чернігівській (108,1) областях.



При цьому, в 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Так, нормі відповідають Вінницька (92,2% при нормі 100%), Херсонська (86,5%), Хмельницька (92,3%) і Чернівецька (95,2%) області. В інших регіонах цей показник вище норми. При цьому в Києві він становить 121,2%, найгірший в Тернопільській області - 206,2%.