Оновлене епідзонування: Львівщина стала дев'ятою областю в "червоній" зоні

11:39 23 березень Київ, Україна

Сьогодні в "червону" карантинну зону потрапила Львівщина, добовий приріст інфікованих коронавірусом в місті і області склав майже 1000 осіб.



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Так, в "червону" зону перейшла Львівська область, там протягом останніх днів перевищено рівень госпіталізацій (65,2 при нормі 60).



Зараз в "червоній" зоні знаходиться місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.



В "помаранчевій" зоні знаходяться: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.



Херсонська область як і раніше знаходиться в "жовтій" зоні.