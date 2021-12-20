Оновлене епідзонування: Чернігівщина стала 11 регіоном "червоної" зони

11:50 29 березень Київ, Україна

Сьогодні "червону" зону поповнила Чернігівщина. Вона стала одинадцятим регіоном, який потрапив в найжорсткішу в плані обмежень карантинну зону.



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Чернігівська область перейшла в "червону" зону карантину. Останні дні там перевищений рівень госпіталізацій.



Таким чином в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Всього 11 регіонів.



Херсонська область як і раніше знаходиться в "жовтій зоні" карантину.



У той самий час в "помаранчевій" зоні знаходяться: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська області.