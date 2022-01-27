Оновлене епідзонування: Україна розділилася на "жовту" і "помаранчеву" зони

11:52 10 травень Київ, Україна

Згідно з новим епідзонуванням, Україна розділилася на "жовту" і "помаранчеву" зони, в яких знаходяться 16 і 8 областей відповідно.



Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.



Так, в "помаранчевій" зоні на сьогодні знаходяться: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області.



В "жовтій" зоні: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області, а також місто Київ.