Оновлене епідзонування: 6 регіонів можна перенести в "зелену" зону

12:06 19 травень Київ, Україна

Для переходу України в "зелену" зону і істотного пом'якшення карантинних обмежень не вистачає відповідних показників ще 7 регіонам.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Так, "зеленій" зоні відповідають показники по відсотку від епідемічного порогу в Києві (32,9%), Вінницькій (41,3%), Закарпатській (49,8%), Київській (48,9%), Миколаївській (42%) і Полтавській (46,2%) областях. Вінницька область також відповідає "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,8%.



Відзначимо, "зелений" рівень дозволяє пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: захворюваність на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів країни менше 50 відсотків епідемічного порогу; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2) - менше 5 відсотків.







Станом на 19 травня, в Україні лише Донецька область знаходиться в "помаранчевій" зоні, всі інші - в "жовтій". Всі показники в усіх областях відповідають визначеній МОЗ нормі, крім Донецької області, в якій перевищений епідпоріг - 101,5%.