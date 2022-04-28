Оновлено перелік територій, переселенцям з яких з 1 травня виплачуватиметься допомога

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік територій, переселенцям з яких провадяться виплати з 1 травня. До списку увійшли громади у восьми областях
- Дніпропетровської (2 громади)
- Херсонській (49 громад)
- Харківській (51 громада)
- Миколаївській (4 громади)
- Донецькій (66 громад – усі)
- Луганській (37 громад – усі)
- Одеській (1 громада)
- Запорізькій (49 громад)
З повним переліком можна ознайомитись тут .
У Мінреінтеграції зазначили, що список не фіксований документ – він регулярно оновлюється. Формують його за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій обласних адміністрацій та КМДА. До нього входять:
У Мінреінтеграції зазначили, що список не фіксований документ – він регулярно оновлюється. Формують його за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій обласних адміністрацій та КМДА. До нього входять:
- тимчасово окуповані території
- що знаходяться в оточенні території (заблоковані)
- території, на яких ведуться активні бойові дії
Отже, якщо ви зареєстровані в будь-якій із зазначених областей, але ваша громада відсутня у даному переліку, рекомендуємо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи через гарячу лінію) та уточнити інформацію.
З травня Мінреінтеграції спільно з Мінцифрами планують запустити цифрову платформу, де в режимі теперішнього часу зображуватимуться тимчасово окуповані території, а також оточені і на яких ведуться активні бойові дії. Переселенці з цих територій можуть отримувати 2000 гривень за допомогою держави, а також 3000 гривень за кожного з дітей.
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