Виявлено новий вид динозаврів

19:59 12 серпень Київ, Україна

Знайдені в 2019 році на острові Уайт, в Великобританії, скам'янілості кісток, за висновками вчених належать раніше невідомого виду динозаврів, який мешкав 115 мільйонів років тому.



Представник нового виду, як і тираннозавр, відноситься до сімейства тероподових. Палеонтологи припускають, що динозавр міг досягати чотирьох метрів в довжину.



Відмінною рисою динозаврів сімейства тероподових є великі повітряні порожнини в кістках, які до сих пір є у сучасних птахів. Ці повітряні «мішки» були продовженням легких, забезпечували ефективну дихальну систему, а також полегшували скелет динозавра.

За словами Кріс Баркер, аспіранта Саутгемптоновского університету, керівного дослідженням, науці відомо не так багато про тероподових динозаврів, що мешкали на території Європи в середині крейдяного періоду, тому недавнє відкриття дозволить розширити розуміння про видовому розмаїтті динозаврів тієї епохи.

Новий вид отримав назву Vectaerovenator inopinatus.

Після вивчення останки відправлять в Музей динозаврів в Сендауне на острові Уайт