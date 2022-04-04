Оприлюднено список російських окупантів, які влаштували звірячі вбивства у Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у місті Буча Київської області.
Список можна переглянути на сайті ГУР Міноборони України.
У переліку імена російських військових із 64-ї окремої мотострілецької бригади. Проте, за даними радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, скоїли військові злочини у Київській області не лише військовослужбовці цієї бригади, а й:
5 окремої танкової бригади 36 армії Східного військового округу;
331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії;
137 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії;
104 і 234 десантно-штурмових полків 76 десантно-штурмової дивізії;
14 та 45 окремі бригади спеціального призначення;
63 загін поліції особливого призначення росгвардії;
155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.
Нагадаємо, що після визволення Київщини від російських загарбників на експертизу вивезли понад 400 цивільних тіл.
Російське військове керівництво називає публікацію доказів звірств росіян у регіоні "черговою провокацією".
Світ уже реагує на ці події, а в українському міністерстві оборони проводять паралель між "Бучанською різаниною" та Сребреницею - геноцидом боснійських мусульман, убитих сербами під час війни 1990-х років у Боснії.
Список можна переглянути на сайті ГУР Міноборони України.
У переліку імена російських військових із 64-ї окремої мотострілецької бригади. Проте, за даними радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, скоїли військові злочини у Київській області не лише військовослужбовці цієї бригади, а й:
5 окремої танкової бригади 36 армії Східного військового округу;
331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії;
137 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії;
104 і 234 десантно-штурмових полків 76 десантно-штурмової дивізії;
14 та 45 окремі бригади спеціального призначення;
63 загін поліції особливого призначення росгвардії;
155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.
Нагадаємо, що після визволення Київщини від російських загарбників на експертизу вивезли понад 400 цивільних тіл.
Російське військове керівництво називає публікацію доказів звірств росіян у регіоні "черговою провокацією".
Світ уже реагує на ці події, а в українському міністерстві оборони проводять паралель між "Бучанською різаниною" та Сребреницею - геноцидом боснійських мусульман, убитих сербами під час війни 1990-х років у Боснії.
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